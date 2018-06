GALSEN221 – Modou Mbaye, le fils de Bécaye et animateur de l’émission de lutte « Bantamba », est devenu papa depuis hier si on en croit nos confrères de Sanslimites qui relaye l’information. Ainsi, nous apprenons que son épouse a donné naissance à un petit garçon. La rédaction de Galsen221 félicite monsieur et madame Mbaye pour cette excellente nouvelle.

