GALSEN221 – Avec un voile, des cheveux ou une coupe « à la garçon, Chabi reste une véritable beauté. Et, elle ne brille pas uniquement grâce à son visage angélique. Loin de là. L’actrice, qui joue dans la série « Pod et Marichou », a des arguments à faire valoir au niveau du physique et elle le prouve.