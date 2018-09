GALSEN221 – Ce samedi 8 septembre, Wally Seck était en concert à l’Arena de Genève, en Suisse. Un événement auquel auront assisté ses deux jeunes frères Seydina Alioune et Babacar Sadikh. Et, ces derniers « ne se sont pas négligés », comme diraient nos amis ivoiriens. Stylés à l’image de leur aîné, ils se sont montrés à la hauteur de l’événement, surtout le plus grand Seydina Alioune qui est resté fidèle à son élégance.