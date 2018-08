GALSEN221 – La série « Wiri Wiri », qui en est à sa deuxième saison, se poursuit sur le petit écran et passionne toujours autant les téléspectateurs et les internautes. L’un des secrets de cette réussite se trouve dans la convivialité dans laquelle évoluent les acteurs qui, comme ils aiment tant le rappeler, forment une famille. A preuve, même les derniers à intégrer le casting ne mettent pas de temps avant de se sentir à l’aise et de se fondre dans la masse.