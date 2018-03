(05 Photos) Entre élégance et génie : Youssou Ndour est sur tous les fronts

GALSEN221 – Youssou Ndour est sur tous (tous) les fronts ! Il ne laisse rien au hasard. En plus d’être un chanteur à la voix d’or, un homme d’affaires accompli et une personnalité influente de ce monde, le Roi du Mbalakh sait se mettre au niveau de son rang à chacune de ses sorties. A croire qu’il se tient prêt pour accueillir les flashs des photographes et les caméramans. Toujours droit dans ses bottes, l’ancien ministre de la Culture s’assure toujours de faire parler sa classe et son élégance.

