05 Photos – Georgina raconte le jour où elle est tombée amoureuse de CR7 : “la 1ère fois qu’on s’est vus”

En décembre 2016, la relation entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez apparaît au grand jour. Eh oui, la jolie mannequin a su conquérir le cœur du célèbre footballeur. Depuis, le couple a donné naissance à une fille, Alana Martina, le 12 novembre 2017, et s’affiche régulièrement en famille sur les réseaux. Pourtant très discrète sur sa vie de couple avec la star du ballon rond, la jeune femme de 25 ans s’est livrée à quelques confidences. On revient dessus en détail.

« Ce fut le coup de foudre pour nous deux »

C’est dans les colonnes de Elle Italie que Georgina Rodriguez s’est confiée. L’occasion pour la jeune femme argentino-espagnole de notamment raconter comment elle a rencontré Cristiano Ronaldo au mois de juin 2016.

La première fois que l’on s’est vus, c’était dans un magasin Gucci où je travaillais comme vendeuse. Puis quelques jours plus tard, nous nous sommes recroisés dans une soirée. C’est à ce moment que nous avons pu échanger dans une atmo­sphère détendue. Ce fut le coup de foudre pour nous deux.

Désormais, le joueur de football et le mannequin sont parents d’une petite Alana Martinez, âgée de 17 mois. Une histoire d’amour qui va durer très longtemps selon la jolie brune.

Nous nous comprenons tellement bien. Nous sommes très combatifs et persévérants. Nous n’abandonnons jamais. Il y a vraiment une très grande alchimie entre nous.