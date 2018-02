(05 Photos) Habib Bèye en compagnie de sa femme Eva

GALSEN221 – Habib Bèye est un homme discret. Ancien international sénégalais devenu consultant pour la chaîne cryptée Canal Plus, il s’est toujours montré regardant quant à la préservation de son intimité. Toutefois, il est possible pour l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille de garder le secret sur sa compagne Eva et leurs trois marmots. Né à Suresnes dans le département des Hauts-de-Seine, celui qui compte parmi les personnalités sportives préférées en Hexagone partage sa vie avec une française qui lui a donné trois magnifiques enfants.

