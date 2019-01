Ibou Touré a été arrêté hier par la Division des investigations criminelles (Dic) suite à un mandat d’arrêt lancé par le juge du deuxième Cabinet. Il a passé la nuit à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Reubeus, informe le journal L’AS. Selon la même source, l’ancien joueur de l’AS Monaco est arrêté à cause dans un affaire de vol d’une voiture de marque Range Rover. Alors que cette affaire a vu le jour quelques heures après l’annonce son divorce supposé avec Adja Diallo, l’ex-mannequin a brisé le silence et mis les choses au clair via un post sur son compte Snapchat.

