(05 Photos) Ismaïla Sarr : « la raison qui m’a poussé à me marier tôt »

GALSEN221 – Ismaïla Sarr a pris de l’avance sur tous les plans. Considéré comme un prodige en Europe où il a brûlé toutes les étapes quelques mois seulement après son départ du Sénégal pour sa première expérience sur le Vieux continent, l’attaquant Rennais n’a pas mis de temps à se marier malgré son très jeune âge. Un choix dont il donne la raison au cours d’un entretien à travers ces propos :

« Fat Sy (son épouse, ndlr) m’a beaucoup soutenu, bien avant que je devienne joueur professionnel. Elle est d’un apport considérable sur mon plan de carrière. Car c’est elle qui gère mon alimentation, mes heures d’entrainement et de repos aussi. J’ai voulu me marier très tôt, pour avoir de la stabilité, car il faut le dire, les tentations sont énormes pour un joueur de football. En tant que jeune qui veut avoir une carrière digne de ce nom, j’ai choisi de me caser tôt pour réaliser mon souhait ».

