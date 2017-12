05 Photos: Kadia assure sur scène avec Coumba Gawlo

Reine du Leumbeul ou pas, les populations de Sedhiou se souviendront longtemps de cette bête de scène qui envoute les foules.

Dans sa tenue affolante qui dessine ses formes généreuses, la danseuse avec un talent certain s’est surpassée pour mettre la pression sur le public qui en redemandait. Kadia semble prendre sa revanche sur ses paires danseuses. Plus douée et plus expérimentée que celles qui sont mises en orbite, elle rejoint la scène mythique de la Diva pour mieux se mettre en évidence. Pour une première sur la scène de Coumba Gawlo, ce fut un coup de maitresse.

Sunubuzzsn.com