05 Photos : la tenue osée de Georgina, la petite amie de Cristiano Ronaldo

Public – près une Coupe du Monde décevante, Cristiano Ronaldo a trouvé refuge dans les bras de Georgina, sa compagne. Tous deux s’offrent en ce moment même des moments en tête-à-tête.

Très connecté, le célèbre beau gosse portugais, suivi sur Instagram par plus de 137 millions de personnes, n’a pas manqué de partager avec ses fans une photo de ses fameuses vacances avec sa brunette.

Alors que Cricri y apparaît vêtu d’un drôle de blazer, c’est surtout la tenue de Georgina qui a interpellé les internautes. La jeune maman s’affiche en effet moulée dans un tout petit (mais alors vraiment rikiki) short en jeans noir.

Pas question de l’en priver… la nouvelle vedette de la Juventus aime que sa femme mette en valeur ses atouts et attire tous les regards. Tous deux ont d’ailleurs trouvé l’équilibre parfait. “Il a une idée très claire de ce qu’il veut, de ce dont il a besoin et de ce qui lui convient”, déclarait tout récemment la bombe. Et de poursuivre : “Je lui ai dit que j’étais heureuse mais si les changements sont positifs pour lui, qu’il compte sur mon soutien. Peu importe où il sera, on sera ensemble.”

