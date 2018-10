GALSEN221 – Si on parle le plus souvent de l’actrice principale de la série « Adja », sa fille sur le petit écran, Mamy, n’est pas en reste. Elle est très appréciée du grand public. Ce weekend, l’actrice a décidé de procéder à un changement de look, demandant notamment à ses followers l’adresse d’un salon de coiffure. Une fois son choix effectué, elle a partagé les clichés de sa nouvelle coupe de cheveux qui, au passage, lui va bien.