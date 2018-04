(05 Photos) Léa Soukeyna Ndiaye réapparaît au Maroc et brille de mille feux

GALSEN221 – Léa Soukeyna Ndiaye, l’ancienne présentatrice de la Télé Futurs Médias, ne s’arrête pas de bouger à gauche et à droite. Multipliant les voyages. Il y a de quoi en perdre la tête. Depuis son retrait du monde télévisé, la magnifique femme n’est pas restée les bras croisés. Bien au contraire. Elle en profite également pour prendre du bon temps comme on peut le voir à travers ces photos partagées sur son compte Instagram et à travers lesquelles elle profite pleinement de Marrakech et de l’atmosphère marocaine.

