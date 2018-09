GALSEN221 – Léna Guèye est plus que jamais rayonnante. Alors que la troisième saison de la série « Mbettel » a débuté depuis quelques semaines, l’actrice ne cesse de prendre de l’ampleur et sa beauté n’y est pas étrangère. C’est comme si elle devenait, de jour en jour, de plus en plus éclatante et attirante.