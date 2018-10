GALSEN221 – Pape Sidy Fall et son épouse Khaadia Sy fêtaient leur réception ce weekend en compagnie de leurs amis et proches. Et, il semble que les deux animateurs, qui travaillent tous les deux à la 2Stv, profitent en amoureux. En tout cas, ils ont donné de leurs nouvelles avec une photo à travers laquelle on peut lire le bonheur (même si le soleil déconcentre Pape Sidy, rire).