GALSEN221 – Plus on la regarde, plus on se rend compte de la raison pour laquelle l’acteur Pod a porté son choix sur elle. Lysa est tout simplement magnifique. Et, en plus, elle a du style. Alors que nous sommes actuellement en pleine période estival, elle pose avec une nouvelle coiffure à la couleur aussi vive qu’éclatante.

Galsen221.com