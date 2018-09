05 Photos – Magal des 2 Rakkas de Ndar : Abdou Guitté Seck en vedette

Dans le cadre de la commémoration du magal des 2 rakkas de Serigne Touba, Abdou Guité Seck s’est investi pleinement dans la réussite de cette édition. En effet, rendant visite au président du kuurel des 2 rakkas et à Serigne Khadim Mbacké Ibn Serigne Sidy Makhtar Mabcké, l’artiste saint-lousien leur a remis un important lot de pack d’eau pour permettre aux fidèles talibés mouride de passer un bon magal. Profitant de cette visite, le fils du défunt khalif des mourides a témoigné à Abdou Guité de toute sa reconnaissance et sa gratitude. Il lui a par ailleurs déclaré qu’il joue un rôle très important dans l’éducation et la prise de conscience des populations et l’a félicité de la profondeur de ses chansons.

Abdou Guité a été accompagné par son frère et manager et de Elh Zaby Ndiaye, communicateur traditionnel et membre du kurel des 2 rakka.