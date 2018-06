(05 Photos) Mamoudou Gassama en star à côté des joueurs Brésiliens

GALSEN221 – Plus rien n’arrête Mamoudou Gassama dont la cote de popularité a grimpé aussi vite que lui au moment où il a pris l’initiative de sauver cet enfant suspendu dans le vide au quatrième étage d’un immeuble. Après Macron, la mairie de Paris et le tour des plus grands plateaux de télé de l’hexagone, c’est aux côtés des joueurs du Brésil, en partance pour le mondial, que se photographie l’ancien sans-papiers d’origine malienne devenu une star au pays des Gaulois et dans le monde entier.

