05 Photos : Mamy Thiam l’épouse d’Abba No Stress profite pleinement de ses vacances

GALSEN221 – Mamy Thiam, l’épouse et confidente de l’animateur Abba No Stress, profite de l’été et de ses vacances pour prendre du bon temps. Toujours aussi charmante et radieuse, elle rayonne en cette période estivale et s’affiche en pleine forme, pour le grand bonheur des fans de son époux qui sont heureux de voir qu’il s’occupe bien de sa dulcinée. Pour rappel, entre elle et Abba, il existe une véritable complicité et les deux tourtereaux n’hésitent pas à s’afficher toutes dents dehors à chaque fois qu’ils en ont l’occasion.