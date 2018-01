GALSEN221 – On se souvient de la demande en mariage dont avait fait l’objet la promotrice gambienne Khady Faye durant le concert de Youssou Ndour qu’elle avait organisé dans son pays. C’était donc l’heure d’officialiser les choses entre elle et son amoureux. Un moment de joie et d’émotions pour la charmante dame à qui les gambiens doivent la venue d’artistes comme Davido ou encore Wizkid. GALSEN221 lui souhaite un heureux ménage.

