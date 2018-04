GALSEN221 – Quelques temps après la fin de la deuxième saison de « Pod et Marichou », Marichou avait pris les airs. Depuis, l’actrice est rentrée et elle a été vue au restaurant en compagnie de son amie et collègue Eva avec qui elle s’est offerte un dîner en tête à tête. Toujours aussi belle et charmante, Marichou profite pleinement de ses vacances méritées en attendant de faire son retour sur le petit écran pour le grand bonheur des fans de la série.

