GALSEN221 – Merry Bèye Diouf, on le dit tout le temps, est une des plus belles femmes du paysage médiatique sénégalais. Sur et en dehors du petit écran, elle brille de par son charme et son élégance. Ses tenues, elles, ne sont jamais en reste. Alors que l’été nous tend les bras, l’animatrice se transforme en modèle pour un shooting au rendu plus que satisfaisant.

