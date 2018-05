GALSEN221 – Les vendredis, c’est « tenue traditionnelle » dans la plupart des rédactions au Sénégal. Plus particulièrement dans les locaux des chaînes télés où les journalistes et animateurs qui passent à l’antenne tiennent à respecter la tradition. Sur le plateau de la 7tv qu’elle a rejoint il y a peu après son départ de la Sen Tv, Rama Fall prend ses aises et s’affiche toute radieuse dans sa charmante tenue.

