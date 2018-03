GALSEN221 – Comme à chaque grand rendez-vous de lutte, les célébrités sont nombreuses à se donner rendez-vous au stade. Politiques, chanteurs ou encore danseurs et danseuses se retrouvent pour passer un petit moment de détente. Hier, Mbathio Ndiaye et Ndèye Guèye étaient ensemble pour assister à la victoire du Pikinois sur le petit frère de Balla Gaye 2. Très en beauté, l’interprète de « Foto Ma » a immortalisé cet instant passé aux côtés de son amie et ancienne collègue danseuse.

Galsen221.com