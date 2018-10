l y’a de quoi se poser des questions. En tout cas, sur ces images exclusives de dakarposte, la star planétaire Youssou Ndour et le tonitruant Ahmed Aïdara du groupe D-Médias immortalisent l’instant de leurs retrouvailles à New-York.

En effet, les deux célébrités se sont bizarrement retrouvés ce week-end à New York. « Je vous dis, Ameth a été ébahi lorsqu’il a vu Youssou Ndour à l’aéroport de Dakar en train d’embarquer pour les Etats-Unis d’Amérique et aussi saugrenue que cela puisse paraitre, Ameth également s’était pointé le même jour à l’aéroport de Diass pour également prendre son vol pour le pays de Trump. Et, croyez-moi, c’est juste pour quelques jours de vacances en Amérique. Rien de plus. Les images que je vous envois l’attestent suffisamment. Vous savez mieux que moi que le hasard fait bien les choses. Je suis persuadé que certains vont interpréter cela d’une autre manière; ils se diront qu’Ameth Aïdara va rejoindre Youssou Ndour dans son groupe de presse alors qu’il s’agit juste d’une coïncidence. » nous souffle une de nos sources , celle-là même qui nous a filé les images exclusives que nous publions in extenso afin que nul n’en ignore.

Nos tentatives de joindre les deux intéressés sont restées vaines.

Affaire à suivre…

