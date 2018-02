(05 Photos) Neymar pose (presque) nu avant d’affronter le Real Madrid et défraie la chronique

Pour ceux qui croyaient que Neymar ne serait pas nerveux au Santiago Bernabeu mercredi soir face au Real Madrid, sa récente publication Instagram prouve que ce sera le cas.

Le jeudi, il a posté une photo de lui-même assis dans la neige en slip et dimanche, il a posté une photo de son nouveau tatouage, la photo de la Ligue des Champions qu’il a gagnée avec Barcelone et le lundi il a souhaité un joyeux anniversaire à son coéquipier Brésilien. Il s’est aussi déshabillé.

L’attaquant du PSG a posé lors d’une séance pour le prestigieux photographe, Mario Testino, avec absolument aucun vêtement à part une serviette pour couvrir ses parties intimes.

Il n’a pas fallu longtemps pour que le photoshoot devienne viral et il a déjà amassé 700 000 likes, parmi eux, Marcelo et plus de 28 000 commentaires dans la première demi-heure qui a suivi sa publication.

Rafinha a commencé à s’inquiéter et a plaisanté sur le fait que son Instagram avait peut-être été piraté, et Marco Verratti, son coéquipier du PSG, n’a pas pu s’empêcher de rire.

Neymar, lui-même, a répondu à tous avec des emojis. Voilà qui le met un peu plus au-devant de la scène, alors qu’il va jouer le match le plus important depuis le début de sa carrière Parisienne.

Avec As