(05 Photos) Omar Sy au Sénégal : « je ne suis pas un menteur »

L’acteur Omar Sy est à Dakar pour son prochain film, « Toucouleur ». Un film qui raconte le retour d’un jeune migrant dans son pays d’origine, le Sénégal. De passage vendredi dernier à l’Institut Français de Dakar, « l’intouchable » s’est prononcé sur le sujet.

« Assamaleikoum wa Dakar, sama mbokk yi, contaane naa nekk fi », lâche-t-il dans un wolof hésitant avant de se lancer dans le vif du sujet. « Ça fait un moment que je dis, je vais venir, je vais venir, vous ne me croyiez pas. Mais voilà, je ne suis pas un menteur ».

Dans « Toucouleur », Omar Sy joue le rôle de celui qui accompagne le retour aux sources du héros de Dakar jusqu’à son village natal. Il soutient au sujet du film et du Sénégal : « Cela fait longtemps que je ne suis pas venu au Sénégal et ce film parle de ce voyage à faire et que j’avais moi-même envie de faire. L’histoire de cet homme me touche. L’histoire de cet enfant me touche. L’aventure me touche. De parler du Sénégal, de tourner au Sénégal, c’est une expérience intéressante ».

