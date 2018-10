GALSEN221 – Pape Diouf et Bébé Basse, c’est le symbole même de l’amour et de la longévité. L’artiste et son épouse avancent ensemble depuis des années, sans faire de bruit, exprimant leur amour à chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Le Bercy organisé par le Leader de la Génération consciente en aura été une nouvelle fois la preuve. Depuis, il n’y a plus d’yeux que pour eux.