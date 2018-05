(05 Photos) Reconversion dans le mannequinat : Queen Biz décroche un contrat à 300 millions

Queen Biz vient de décrocher un juteux contrat de mannequin estimé à plus de 300 millions de francs Cfa. A en croire Les Échos, elle a été recrutée par une agence basée à Shanghai qui recherchait une fille de teint noir et bien suivie sur les réseaux sociaux. Un profil qui correspond parfaitement à Queen Biz, qui est ébène et suivie par 994 236 personnes sur sa page Facebook, selon le décompte du journal. Lequel rapporte que la chanteuse séjourne actuellement à Shanghai pour discuter des clauses du contrat.

Seneweb