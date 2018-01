05 Photos Sidiki Diabaté en toute complicité avec la première dame du Tchad

Sidiki Diabaté est né le 23 septembre 1982 à Bamako au Mali. C’est un musicien, compositeur, instrumentaliste et chanteur africain reconnu. Il joue de la kora et bien d’autres instruments tels que le piano, la guitare, etc.

Avant de se lancer dans l’industrie de la musique grand public, il s’était surtout concentré sur le rap et le hip-hop. C’est aussi un producteur qui a lancé des artistes africains comme Tal B Halala, 0x-B, Iba One avec qui il collabore étroitement sur plusieurs projets musicaux.