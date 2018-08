05 Photos : Sonia de la série « Nafi » brille de mille feux aux couleurs de l’été

GALSEN221 – Sonia est l’une des principales attractions de la série « Nafi » qui est incontestablement devenue une des productions phares du paysage cinématographique sénégalais. Alors que la première saison devrait bientôt toucher à sa fin avec notamment la reprise de « Pod et Marichou », Sonia est l’actrice qui a attiré l’attentions des téléspectateurs et des internautes dès sa première apparition sur le petit écran. Pleine d’assurance et de charme, elle distribue des « bonbons » à ses fans avec ces clichés d’elle toujours aussi rayonnante.