05 Photos : Sonia devient la star de la série « Nafi » devant l’actrice principale

GALSEN221 – En général, ce sont les actrices principales ou acteurs principaux qui occupent le devant de la scène. Avec la série « Nafi », nous sommes en train d’assister à un tout autre cas de figure. Et pour cause, Nafi est en train de se faire doubler, et de loin, par la belle Sonia qui a fini de lui ravir la vedette. Force est tout de même de constater que cette dernière a une multitude d’arguments à faire valoir. Là où les fans de la série reprochent à l’actrice principale de ne pas se mettre en valeur comme elle le devrait, c’est tout le contraire avec la chérie de Bariso (par ailleurs l’ex petit ami de la même Nafi, ndlr) qui occupe toute l’espace à chacune de ses apparitions. Avec le temps, il est fort probable qu’elle poursuive son ascension jusqu’à s’installer, de manière définitive, sur le trône de la diva du téléfilm.

