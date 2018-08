GALSEN221 – La première saison de la série « Nafi » est arrivée à son terme. Au menu, il y avait entre autres le mariage entre Bariso et Nafi. Une cérémonie marquée par la ravissante Sonia qui a une nouvelle fois montré qu’elle compte parmi les plus belles femmes du paysage cinématographique sénégalais. Vêtue d’une superbe robe de soirée, l’actrice était rayonnante aux côtés de Binta qui, elle non plus, n’était pas en reste.