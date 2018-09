GALSEN221 – Fama Thioune ne se limite pas à être une animatrice et présentatrice talentueuse. L’épouse du frère de la grande diva de la musique sénégalaise, Coumba Gawlo Seck, prend également soin de son image et il faut dire qu’elle n’a pas besoin de trop en faire. Aussi belle que rayonnante, l’ancienne de la Sen Tv a prouvé avec le temps qu’elle a du style et qu’elle sait comment mettre tous ses atouts de femme en valeur.