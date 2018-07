05 Photos : Youssou Ndour, un « roi du Sagnsé » qui traverse le temps

GALSEN221 – Youssou Ndour, c’est tout simplement une légende vivante. Musicalement, il n’a plus rien à prouver. Notre Mbalakh national, il l’a porté à bout de bras dans les quatre coins du monde. Présent au-devant de la scène depuis des décennies, il a su s’adapter aux générations qui se sont succédées avec brio. On style vestimentaire également. De ses débuts à nos jours, le « roi du Mbalakh » s’est donné les moyens d’évoluer sur tous les plans et d’être sur tous les fronts. En tenue traditionnelle ou en costume, son élégance suffit pour faire la différence et le mettre sous le feu des projecteurs. Des projecteurs qui sont bien partis pour rester figer sur la star planétaire qu’il est.

