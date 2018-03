GALSEN221 – Le groupe Safari est, comme nous le savons tous, composé de trois (3) ravissantes femmes aux voix féeriques. Il s’agit de Khadija, Maria et Défa. Ces dernières ont des styles et des goûts assez différents, mais ce qui est intéressant c’est la symbiose de leur singularité qui offre un rendu épatant, tant les trois artistes savent se mettre en valeur et rayonnent sur les différentes scènes qu’elles arpentent.

