GALSEN221 – La série « Idoles » est considérée comme l’une des plus intéressantes et passionnantes du paysage cinématographique sénégalais. Et, ce n’est pas uniquement pour son scénario travaillé avec minutie. Le casting est majoritairement composé de garçons taillés comme des mannequins et de femmes dont la beauté est tout simplement éclatante.En atteste ces deux magnifiques lianes que sont Abby et l’ex animatrice de la Dtv Valérie Gaëlle Faye.

