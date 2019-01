Karina Tavarez et Adja Diallo ont été les meilleures amies du monde. Elles ne se parlent plus aujourd’hui et entretiennent des relations plus que tendues.

Adja Diallo et Karina Tavarez étaient avant tout des amies. Aujourd’hui, ce sont les pires ennemies du monde. Cette guéguerre déclenchée suite à la polémique sur le supposé divorce entre Adja et Ibou Touré, prend une autre tournure. La sortie inattendue de la jet-setteuse Karina continue de secouer la toile, mais l’ex-mannequin a déjà pris ses nouvelles résolutions.

Dans un cliché pris il y a quelques années, on voit que ces deux femmes étaient très complices et on dirait même que rien au monde ne pouvait les séparer. Elles nous prouvent le contraire suite à un scandale publié par Kocc Barma. En effet, Kocc a publié des captures d’écrans de la discussion entre Ibou Touré et la célèbre jet-setteuse de Dubaï. Une preuve selon Kocc pour montrer que le mari de l’ex-mannequin était intéressé par Karina avec qui il voulait passer des moments intimes. Toutefois, cela n’explique pas la brouille qui oppose les deux ex-amies. Qui sait, elles se retrouveront peut être un jour.