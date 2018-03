(06 Photos) Al Khairy : le rappeur Dip Doundou Guiss s’est marié

GALSEN221 – La presse annonçait il y a quelques semaines le mariage entre le rappeur Dip Doundou Guiss et l’ancienne animatrice de la 2Stv Cécilia Soumah. Il semble que les choses se soient faites dans la discrétion, ou presque. En effet, le rappeur, habitué des énigmes, avaient posté deux photos de lui sur Instagram, visiblement prise à l’hôtel de ville, avec en légende sur l’une un message accompagné d’une bague. Il n’y a donc plus aucun doute si on en croit nos sources qui soutiennent mordicus que le phénomène du rap sénégalais n’est plus un cœur à prendre. La rédaction de Galsen221 souhaite un heureux ménage à monsieur et madame Preira.

