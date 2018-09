GALSEN221 – Diaba Sora et Eudoxie Yao sont depuis hier dans un luxueux hôtel de la place. Sur son compte Snapchat, la « Kim Kardashian » du Mali partage, comme on pouvait s’y attendre, les détails de son séjour en terre sénégalaise avec ses fans. Alors que l’événement pour lequel elle a fait le déplacement, à savoir le « Sabar » de Pape Diouf, se tiendra ce vendredi soir à l’esplanade du Grand Théâtre, elle prend du bon temps et s’affiche en toute décontraction.

.. Photos : Diaba Sora profite de son séjour à Dakar en attendant le « Sabar » de Pape Diouf