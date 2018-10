Le Groupe Futurs Médias est très abattu par une vague de départs des grosses pointures. Perdre ses plus grands éléments, c’est se reconstruire et repartir sur de nouvelles bases.

Boubacar Diallo, Mamoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop et ses partenaires ont formé une nouvelle équipe pour l’ouverture d’un nouveau groupe de presse. «E-Medias Invest» est le nom de ce groupe qui sera l’un des principaux concurrents de GFM. Feront-ils le poids face à Youssou Ndour ? C’est la question qu’on se pose

Youssou Ndour a travaillé pendant plusieurs années pour mettre en place ce projet qui est aujourd’hui l’un des plus solides au Sénégal.La nouvelle clic de Dj Boubs est composée de têtes pleines qui franchiraient n’importe quel barrage dans le monde de la presse. Des gens motivés, ambitieux, travailleurs et déterminés qui ont fait leurs preuves devant le petit écran et à la radio.

L’objectif n’est pas de se créer des ennemis, mais plutôt de viser haut.