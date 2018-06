(06 Photos) Elimination des « Lions » : Fatou la fille d’Aliou Cissé réagit

GALSEN221 – Fatou Cissé est, pour ceux qui ne la connaisse pas, la fille d’Aliou Cissé. Sur sa page Facebook, elle a réagi à l’élimination des « Lions » qui quittent la Coupe du monde après avoir perdu leur dernier match de la phase de groupes ce jeudi face à la Colombie (1-0). Au passage, elle a rendu hommage à son sélectionneur de père.

« Personne ne voulais cette qualification plus que toi. Je t’ai vu passer des nuits blanches à travailler, à faire des aller retours de gauche à droite pour ton pays. Tu n’as jamais rien demandé à personne, malgré les critiques tu as toujours gardé la tête haute et continué à faire ton travail en silence. Je suis fière de toi mon Papa et de toute l’équipe. C’est Dieu qui donne », a écrit la fille du boss de la Tanière.

