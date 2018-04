GALSEN221 – Eva fait partie de ces femmes de la télé sénégalaise qui ont su développer leur charme malgré une prise de poids certaine. L’actrice, qui joue dans la série à succès « Pod et Marichou », sait comment se mettre en valeur, pour le grand bonheur de ses nombreux fans. A y voir de plus près, on comprend mieux pourquoi son amoureux, l’animateur et jumeau Pi, a complétement craqué pour elle.

Galsen221.com