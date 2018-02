GALSEN221 – Non ce n’est pas nous, mais bien le jury d’une cérémonie de Awards en Gambie qui a désigné Fafa comme l’artiste la plus stylée du pays. Et, ce n’est pas la robe qu’elle a porté le jour de la cérémonie qui donnera des regrets au comité d’organisation. Et, en plus d’avoir du style, la « Lady » est avant tout une femme à part entière des courbes (très) bien dessinées.

