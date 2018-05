(06 Photos) la chanteuse Nafina fait son retour

GALSEN221 – Il y a de cela cinq (5) mois, Nafina avait fait le buzz après la sortie de son featuring avec Waly Seck, « Téré nélaw », qui compte aujourd’hui plus de 2 millions de vues sur la plateforme Youtube. Un chiffre pour le moins imposant lorsqu’on sait que la jeune artiste a publié sur sa propre chaîne et non sur celui du fils de Thione dont le nombre d’abonnés lui permet d’atteindre assez facilement le million de vues et même beaucoup plus. Disparu des radars depuis, Nafina fait son retour et s’affiche en très grande forme.

