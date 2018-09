GALSEN221 – Chabi fait logiquement partie des acteurs et actrices de la série « Pod et Marichou » qui étaient présents, ce samedi 8 septembre 2018, au Magic Land pour le lancement de la saison 3. A l’image de la nouvelle tournure de son personnage, c’est tout de noir vêtue qu’elle s’est présentée. Un style « All Black » qui, au passage, lui va à merveille.