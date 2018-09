GALSEN221 – Oumou Sow et Guigui Sarr sur une même chanson, le mélange ne peut être qu’explosif. Une explosion de charme et de provocation. Ce ne sont pas les premiers clichés de Oumou Sow qui nous contrediront, en tout cas. Dans un look osé, l’artiste se laisse une nouvelle fois aller à la provoc’. Nous imaginons déjà (ou pas) ce que nous réserve la reine en la matière, Guigui.