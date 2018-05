GALSEN221 – Bijou Ngoné est une très jolie femme qui sait se mettre en valeur malgré son poids qui est souvent le centre de railleries. Loin de s’attarder sur cela, l’animatrice vit très bien sa corpulence et cela ne l’empêche pas de se faire belle et d’enfiler de magnifiques tenues traditionnelles qui viennent s’ajouter à son élégance et son charme naturelle.

