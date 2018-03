GALSEN221 – Nouvelle preuve, si besoin en était, que les actrices de la série « Idoles » ont noué de véritables liens. Assez souvent, elles sortent ensemble et, surtout, n’oublient pas d’immortaliser l’instant. Lorsqu’on voit le naturel avec lequel elles jouent leurs séquences et se donnent les répliques, on se dit qu’il s’agit d’une stratégie assurément payante. Cette fois-ci, c’est au restaurant que la bande à Clara et Carole s’est rencontrée pour un petit moment entre copines.

Galsen221.com