06 Photos : les images de Moussa Wagué en prison après la plainte de Sidiki Diabaté

GALSEN221 – Moussa Wagué, le boss de Keyzit, vit un véritable cauchemar actuellement. Après avoir porté plainte contre Sidiki Diabaté et son père pour escroquerie, menace sur personne ; faux et usage de faux, injures, intimidation’’ en France, il s’est rendu au Mali où il espérait poursuivre son « combat ». Mais, mal lui en a pris puisque la situation s’est retournée et c’est lui qui est finalement derrière les barreaux.

Selon sa direction, qui a sorti un communiqué, la justice malienne lui demande de renoncer aux chefs d’accusations portés contre Sidiki et son père afin qu’il puisse être libéré.

